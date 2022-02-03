Власти Украины решили ограничить выезд из страны мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Народная милиция ДНР со ссылкой на разведданные.
"Главой Государственной пограничной службы Украины Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В Народной милиции уточнили, что отказ в выезде из страны рекомендовано объяснять, в частности, отсутствием в базах данных информации о выданных визах, а также якобы имеющимися административными правонарушениями и долгами по алиментам.
Согласно данным разведки ДНР, украинский МИД планирует направить в посольства других стран ноты с просьбой о содействии в возвращении в страну украинцев призывного возраста. Также диппредставительства попросят негласно уведомить находящихся в Донбассе иностранцев о том, что им необходимо как можно быстрее выехать оттуда.
"Помимо этого, на украинской границе введён ряд новых ограничений на въезд иностранцев, не имеющих весомых причин для посещения Украины", — отмечается в сообщении.
В Народной милиции ДНР полагают, что данные шаги украинских властей свидетельствуют о продолжении подготовки к активным боевым действиям в Донбассе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Доктор Мясников предостерёг интернет-аудиторию от роковых ошибок при лечении "омикрона". Медик рассказал о летальных исходах из-за подбора "убийственных" препаратов.