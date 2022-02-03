"Не пущать!": Киев ограничит выезд из страны мужчин призывного возраста

Власти Украины решили ограничить выезд из страны мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Народная милиция ДНР со ссылкой на разведданные.

"Главой Государственной пограничной службы Украины Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В Народной милиции уточнили, что отказ в выезде из страны рекомендовано объяснять, в частности, отсутствием в базах данных информации о выданных визах, а также якобы имеющимися административными правонарушениями и долгами по алиментам.

Согласно данным разведки ДНР, украинский МИД планирует направить в посольства других стран ноты с просьбой о содействии в возвращении в страну украинцев призывного возраста. Также диппредставительства попросят негласно уведомить находящихся в Донбассе иностранцев о том, что им необходимо как можно быстрее выехать оттуда.

"Помимо этого, на украинской границе введён ряд новых ограничений на въезд иностранцев, не имеющих весомых причин для посещения Украины", — отмечается в сообщении.

В Народной милиции ДНР полагают, что данные шаги украинских властей свидетельствуют о продолжении подготовки к активным боевым действиям в Донбассе.

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