Аваков придумал как быть, если Украину не пустят в НАТО: построим свой альянс

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил план действий, если Незалежную не возьмут в НАТО. По его мнению, необходимо укреплять оборонную мощь страны и создавать "разносторонние альянсы".

Кроме того, по мнению Авакова, Киев должен проработать "механизмы" взаимодействия со странами.

"Не берут нас в НАТО? Значит, найдём другой механизм, как мы укрепим свою обороноспособность. Тройственный альянс, двойственный альянс, формы договоров специальных, переведение нашей армии на другие основы, специальные механизмы финансирования, "план Маршалла", — цитирует экс-министра "Власть Сегодня" со ссылкой на эфир "Украины 24".

Кроме того, бывший глава МВД заявил уже каноничное для Украины высказывание, что в случае, если Россия "нападёт" на Украину, то президент Владимир Путин "заплатит высокую цену".

"Это будет катастрофа для России. Россия не выживет после этой войны как государство. Но и нам будет чудовищно тяжело. И для нас это катастрофа", — резюмировал Аваков.

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