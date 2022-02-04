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Автор Денис Постольский

Экс-развездчик НАТО увидел "людей Путина" в Европе

Политика

Визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву подвергли критике. Как считает бывший замглавы разведки Североатлантического альянса Ярослав Стружик, такими действиями венгерский политик "намерено раскалывает" НАТО, заявил он в эфире польской радиостанции RMF FM.

Экс-развездчик НАТО увидел "людей Путина" в Европе

"Раньше Орбан старался в какой-то мере расколоть ЕС, а теперь он старается расколоть НАТО. Следует отреагировать хотя бы в форме заявления генерального секретаря Столтенберга", — считает экс-разведчик.

При этом Стружик указал, что официальных процедур, которые бы позволили как-то наказать Будапешт, нет.

Кроме того, экс-замглавы разведки НАТО ответил положительно на вопрос собеседника о наличии у российского лидера Владимира Путина "своих людей" в Европе.

Напомним, Путин и Орбан отметили удачное окончание двусторонних переговоров в Москве бокалом шампанского. Встреча прошла 1 февраля. Стороны обсуждали различные вопросы. После этого венгерский премьер заявил, что введенные против России санкции больше вредят не этой стране, а самой Венгрии.

Ранее визит венгерского министра в Россию немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание стало одним из многих СМИ ФРГ, выпустивших разгромные статьи о встрече Виктора Орбана с Владимиром Путиным, увидев в ней "подрыв интересов НАТО и ЕС и выпад против Киева".

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https://www.pravda.ru/news/world/1679893-premerministr_vengrii_viktor_orban/
Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы европа венгрия владимир путин
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