Белоруссия опубликовала снимок украинского беспилотника: "Киев следит за нами?"

Минск выразил протест Киеву в связи с тем, что украинский беспилотный летательный аппарат (БЛА) незаконно пересёк белорусскую границу.

В МИД Белоруссии рассказали, что в четверг, 3 февраля, власти страны вызвали посла Украины Игоря Кизима для выяснения причин случившегося.

"Ему был заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Белоруссии", — сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что украинский БЛА незаконно пересёк границу Белоруссии 24 января 2022 года.

После этого его принудительно посадили на землю специалисты вооружённых сил. Проанализировав информацию с бортовой аппаратуры, эксперты установили: аппарат запустили из Украины для нелегальной разведки над военным полигоном "Брестский".

"Украинская сторона недружественными шагами намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе", — заключили в МИД.

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