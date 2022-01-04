На границе Польши и Белоруссии в 2022 году построят капитальное заграждение

На польско-белорусской границе появится капитальное заграждение, договоры уже подписаны, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик.

Отмечается, что заграждение приняли решение построить на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе. Оно будет оснащено камерами и датчиками движения для оперативно выявления и предотвращения случаев незаконно пересечения границы.

"Сегодня Пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения", — передаёт РИА Новости его слова.

Вонсик добавил, что проект полностью будет реализован уже летом 2022 года.

Ранее в министерстве обороны Белоруссии заявили, что обстановка у границы накаляется: она становится ещё более напряжённой и непредсказуемой.

Миграционный кризис обострился на пограничной территории Белоруссии в начале ноября. С тех пор беженцы совершали неоднократные попытки незаконно попасть в Польшу. Чтобы их остановить, польским пограничникам приходилось применять слезоточивый газ и водомёты.

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