Замглавы МИД Грушко опроверг передачу США ответа по теме гарантий безопасности

Россия пока не направляла США свой ответ по вопросам, связанным с гарантиями безопасности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он опроверг информацию, появившуюся в издании The Washington Post, о том, что Штаты якобы уже получили необходимый документ от российских дипломатов.

"Это не соответствует действительности", — сказал Грушко в беседе с РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул: Россия подготовит "сводный" ответ для США и Североатлантического альянса.

Ранее в WP появился материал, в котором сообщается, что анонимный чиновник подтвердил данные о получении письменного ответа от РФ. Он также отметил: Штаты и НАТО по-прежнему хотят разрешить конфликт вокруг Украины в дипломатическом формате.

В декабре РФ направила США и альянсу проекты соглашений по гарантиям безопасности. В одном из пунктов сказано, что НАТО должен прекратить продвижение на восток. После нескольких очных раундов российско-американских переговоров США взяли паузу и позже предоставили России письменный ответ на предложения. Сейчас РФ изучает этот документ. Затем дипломаты направят свои идеи американским коллегам.

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