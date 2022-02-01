WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации.

"Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России, - отметил чиновник, не раскрывая содержания документа (цитата WP). - Было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы позволим России самой огласить свой ответ, если она хочет это сделать. Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесную координацию с нашими союзниками и партнерами, включая Украину".

Напомним, в минувшую среду посол США в России в письменном виде представил МИД РФ ответ Вашингтона на предложения Москвы, озвученные 17 декабря 20221 года. Хотя содержание документа не было предано гласности, и госсекретарь США Энтони Блинкен, и генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучили итоговую позицию Запада по требованиям Москвы.

Оба высокопоставленных чиновника заявили, что США «будут продолжать поддерживать принцип открытых дверей НАТО, не делая исключений для соседних с Россией стран». Таким образом, они дали понять, что НАТО продолжит тесную координацию с Украиной, а также со всеми партнерами по НАТО, включая Финляндию, Швецию, Грузию и, конечно же, Евросоюз.

А Столтенберг даже призвал Россию "вывести свои силы с Украины, Грузии и Молдавии".

И всё это на фоне заверений в готовности к продолжению и активизации диалога с Россией, в том числе и по вопросу контроля над вооружениями.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ответ США не содержит "позитивной реакции" на главный вопрос - нерасширение НАТО на восток и неразвертывание альянсом ударных вооружений, которые могут угрожать России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ответ американцев так:

“Нельзя сказать, что наши взгляды были приняты во внимание или что была продемонстрирована готовность принять во внимание нашу озабоченность”.

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