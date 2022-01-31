Игорь Гужва: то, что происходит — "Первая мировая фейковая война"

Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва прокомментировал вал сообщений западной прессы о якобы подготовки Россией "вторжения" на Украину. По его мнению, происходящее можно назвать "Первой мировой фейковой войной".

По словам Гужвы, ему часто задают вопрос, почему западная пресса публикует столько фальшивой информации по поводу "вторжения". Притом, что и украинские власти эту информацию опровергают чуть ли не в ежедневном режиме.

Главред украинского издания полагает, что на самом деле удивляться нечему.

"Ведь могли же "ведущие западные СМИ" четыре года подряд рассказывать со ссылкой на "источники", что Трамп — русский шпион. При том, что ни одного доказательства так и не появилось. Но четыре года все писали, что "Трамп — русский шпион", — говорится в комментарии, опубликованном в telegram-канале "Политика Страны".

"На "русском шпионе Трампе" была отработана схема создания полностью виртуальной информационной реальности. Сейчас просто ее применяют в мировом масштабе", — считает Игорь Гужва.

По его мнению, "историю с Трампом можно назвать "гражданской фейковой войной", а то, что происходит сейчас — "мировой фейковой войной". Или "Первой мировой фейковой войной".

И можно было бы посмеяться над этой истерией, если бы итогом "гражданской фейковой войны" не стал вполне реальный и очень глубокий раскол в американском обществе, считает Игорь Гужва.

А вот "что станет итогом "мировой фейковой войны" пока можно только догадываться", полагает он.