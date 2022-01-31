Дипломат Полянский: кроме США, никого не беспокоит "российское вторжение"

По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, "российское вторжение" на территорию Украину не беспокоит ни её саму, ни Россию, а только исключительно Вашингтон.

Так Полянский прокомментировал заявление Линды Томас-Гринфилд, постпреда США при ООН, сделанное ею телеканалу АВС. Она сказала, что Россия уверяет Украину, что не собирается на неё нападать, тем самым дезинформируя украинских граждан, в то время как в США уверены в неизбежности "российского вторжения".

Дипломат с иронией поблагодарил американцев за заботу и переживания, ведь, по их собственному мнению, они точно знают, о чём нужно волноваться другим.

"Как заботливо со стороны наших американских друзей! Россия не волнуется об атаке, Украина тоже не беспокоится (мы якобы "призываем их этого не делать"), на чеку только США! Похоже, что, согласно постпреду США при ООН, Совбез ООН — это клуб обеспокоенных людей, которым США говорят, о чем волноваться", — отметил Полянский в своём аккаунте в Twitter.

Ранее, 28 января, украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что заявления о "российском вторжении" преувеличены, они используются для нагнетания обстановки вокруг Украины, хотя эскалация сегодня ничуть не больше, чем была до этого.

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