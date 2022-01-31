Премьер Эстонии призвала Германию помочь Украине спастись от "агрессора"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к властям Германии с просьбой помочь Украине в борьбе с "российской агрессией", пишет Bild.

По информации издания, в Эстонии убеждены в том, что ситуация на границе Украины продолжает обостряться. В связи с этим, по мнению премьера страны, ФРГ должна "прислушаться" к украинцам.

"Украина обратилась за помощь. Государству требуется помощь в самообороне от агрессора", — отметила Каллас.

Она также добавила, что Эстония поддерживает политику других стран по оказанию военной поддержки Киеву.

Власти ФРГ уже неоднократно заявляли, что не будут поставлять оружие на Украину. Кроме того, они запретили Эстонии отправлять туда артиллерию немецкого производства, сообщает The Wall Street Journal. При этом отмечается, что американцы и их партнёры пытаются оказать давление на Берлин, чтобы изменить его позицию по украинскому вопросу.

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