Экс-депутат Рады Соболев получил деревянный автомат для учений по борьбе с РФ

Бывшему депутату Рады Егору Соболеву выдали деревянный муляж автомата Калашникова для отработки действий по борьбе с "российской агрессией".

Как сообщает издание "Новое время", сейчас экс-политик работает программистом в крупной IT-компании. Он также успевает участвовать в тренировках территориальной обороны Киева.

"Мы отрабатываем в основном тактику пехоты в малых группах, то есть засады, контрзасады, патрулирование, блок-посты. Те ситуации, в которых может оказаться украинец в случае начала широкомасштабной агрессии РФ", — рассказал Соболев.

Он также выразил сожаление из-за того, что военные стрельбы проходят не так часто, как ему хотелось бы.

В материале подчёркивается: сотни жителей Украины вступают в ряды территориальной обороны на фоне "роста активности россиян у границы". По мнению автора статьи Максима Бутченко, добровольцы не остановят "враждебное вторжение", но сделают слишком высокой "цену агрессии" для Москвы.

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