Лукашенко рассказал, что предлагали США за предательство России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 28 января с посланием к народу и парламенту, рассказал о том, что обещали Соединённые Штаты, если Минск откажется от сотрудничества с Россией.

"Непосредственно накануне выборов перешли к мягкому политическому давлению. Вспомните, сколько всевозможных визитёров зачастило к нам перед выборами. Заверяли в помощи и дружбе. США даже обещали нас обеспечить стопроцентно нефтью, когда у нас был конфликт с РФ. И всё под благовидным предлогом сохранить независимую Беларусь. Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов", — сказал Лукашенко.

По его словам, американцы "предлагали присоединить Беларусь к будущей системе поставок сжиженного газа из США в Восточную Европу".

"Не было бы счастья, да несчастье помогло. К чему бы это привело? Посмотрите на нынешние спотовые цены на газ, и какая очередь выстроилась встречать американские танкеры, которые пока идут в Тихоокеанский регион, а не в страны евроатлантической солидарности. В этой ситуации нашлось бы там место нашей Беларуси, если своим не хватает?" — отметил Александр Лукашенко.

Напомним, в начале 2020 года Александр Лукашенко весьма резко отзывался о ценах на нефть и газ, по которым российские поставщики предлагали их белорусским потребителям.

Вот одно из таких заявлений в январе 2020 года:

"… РФ хочет, чтобы мы купили у неё нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдём эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли".

Что касается цен на газ, то Александр Лукашенко называл "ненормальной" ситуацию, при которой "Газпром" якобы зарабатывал в Белоруссии в три раза больше, нежели на поставках в Германию.

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