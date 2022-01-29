EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Лукашенко рассказал, что предлагали США за предательство России

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 28 января с посланием к народу и парламенту, рассказал о том, что обещали Соединённые Штаты, если Минск откажется от сотрудничества с Россией.

Лукашенко рассказал, что предлагали США за предательство России

"Непосредственно накануне выборов перешли к мягкому политическому давлению. Вспомните, сколько всевозможных визитёров зачастило к нам перед выборами. Заверяли в помощи и дружбе. США даже обещали нас обеспечить стопроцентно нефтью, когда у нас был конфликт с РФ. И всё под благовидным предлогом сохранить независимую Беларусь. Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов", — сказал Лукашенко.

По его словам, американцы "предлагали присоединить Беларусь к будущей системе поставок сжиженного газа из США в Восточную Европу".

"Не было бы счастья, да несчастье помогло. К чему бы это привело? Посмотрите на нынешние спотовые цены на газ, и какая очередь выстроилась встречать американские танкеры, которые пока идут в Тихоокеанский регион, а не в страны евроатлантической солидарности. В этой ситуации нашлось бы там место нашей Беларуси, если своим не хватает?" — отметил Александр Лукашенко.

Напомним, в начале 2020 года Александр Лукашенко весьма резко отзывался о ценах на нефть и газ, по которым российские поставщики предлагали их белорусским потребителям.

Вот одно из таких заявлений в январе 2020 года:

"… РФ хочет, чтобы мы купили у неё нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдём эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли".

Что касается цен на газ, то Александр Лукашенко называл "ненормальной" ситуацию, при которой "Газпром" якобы зарабатывал в Белоруссии в три раза больше, нежели на поставках в Германию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лукашенко признался, сколько еще будет президентом
Автор: Олег Артюков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия александр лукашенко
Новости
Просто очень надо: Тихановскую в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира
Галкин показал, чем они подкрепились в обед с Примадонной
Путин: россияне в ДНР и ЛНР смогут обращаться за соцвыплатами через "Госуслуги"
Лукашенко рассказал, что предлагали США за предательство России
Приёмная дочь Николая Крючкова продала его дачу втайне от вдовы артиста
Муниципалитеты Петербурга не могут влиять на качество уборки улиц
Столтенберг: среди союзников по НАТО разные взгляды на поставки оружия Украине
Никонов посоветовал Западу привыкать к ответным мерам России
Лариса Гузеева считает, что бедных мужчин любить не за что
Константин Богомолов решил построить политическую карьеру в Аргентине
Последние материалы
Галкин показал, чем они подкрепились в обед с Примадонной
Путин: россияне в ДНР и ЛНР смогут обращаться за соцвыплатами через "Госуслуги"
Лукашенко рассказал, что предлагали США за предательство России
Приёмная дочь Николая Крючкова продала его дачу втайне от вдовы артиста
Муниципалитеты Петербурга не могут влиять на качество уборки улиц
Столтенберг: среди союзников по НАТО разные взгляды на поставки оружия Украине
Никонов посоветовал Западу привыкать к ответным мерам России
Лариса Гузеева считает, что бедных мужчин любить не за что
Константин Богомолов решил построить политическую карьеру в Аргентине
Сенатор Климов: Британия — помощник США в их антироссийской политике
Популярное
Мир. Новости мира
Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список

Запад ждёт, когда Россия начнёт войну с Украиной — по сути, американские политики сделали для этого всё. Кто же встанет за спиной РФ и будет "подавать патроны"?

Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Бывший СССР
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Южная Азия
Китаю скоро придётся выбирать между Россией и США
Мир. Новости мира
Орбан едет к Путину просить ещё 1 млрд кубометров газа, чтобы продать Украине
Юрий Носовский Не просто "ребрендинг": как Русь превратилась из княжества в царство Юрий Носовский Ирина Шлионская "Квартал будущего" в Барселоне: музеи вместо фабрик Ирина Шлионская Василий Амирджанов Дискуссия о противостоянии с НАТО дошла до крайностей Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Политолог Сатановский раскрыл, что будет после падения власти в России
Мир. Новости мира
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"
Мир. Новости мира
Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников