Почему Лукашенко заговорил о "родной мове"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 25 января, что в стране будут стремиться к тому, чтобы каждый белорус мог разговаривать на белорусском языке. Ведь именно белорусский язык, подчеркнул Александр Григорьевич, является отличительной чертой белорусского народа.

Президент Белоруссии во время общения с представителями научного сообщества страны отметил, что русский язык "мы и так хорошо знаем, теперь "рóдная мóва" должна к нему подтягиваться".

"Вы знаете благодаря нашим безумцам бэчебэшным, мы, отметая все, знаете, как это говорят, выплеснули и ребенка, да… Беларуская мова — рóдная беларуская мова. Вы павінны разумець, што тое, што нас адрознівае ад другіх — гэта ёсць беларуская мова (Ввы должны понимать, что-то, что нас отличает от других, — это и есть белорусский язык)… Нам не надо от этого уходить. Нам надо подумать о том, чтобы каждый белорус знал. Пусть так сложилось, что это наш русский язык. Но русский язык нас не отличает от других. Допустим, от русских. А беларуская мова отличает от других", — цитирует Александра Лукашенко издание EurAsia Daily.

Под "бэчебэшными безумцами" президент Белоруссии подразумевал оппозицию, которая выходит на митинги под бело-красно-белыми флагами.

Президент Белоруссии подчеркнул, что сказанное им нельзя расценивать как создание проблем для русского языка в Белоруссии. Однако, подчеркнул Александр Лукашенко, "если мы не будем знать белорусского языка, мы не белорусы".

"И русский язык, и беларуская мова — это наше. Но беларускую мову, мы ее не насаждаем, но мы будем стремиться к тому, чтобы каждый белорус мог разговаривать на белорусском языке. И нет здесь ничего антироссийского и так далее", — сказал Лукашенко.

В Белоруссии белорусский и русский языки являются государственными. В оппозиции выступают за то, чтобы государственным языком в стране был только белорусский.

В августе 2020 года, например, на эту тему высказывался бывший председатель Верховного советa Белоруссии Станислав Шушкевич. По мнению которого, государственным языком должен быть только белорусский, "потому что у него нет больше родины".

При это Шушкевич отметил, что переход на белорусский язык как единственный государственный, в случае если такое решение будет принято, не пройдет быстро. "Переходный период на белорусский как государственный язык довольно сложный и длительный", — заявил он тогда.

Стоит ещё отметить, что 27 февраля в Белоруссии должен пройти референдум об изменениях в Конституции страны. Государственный статус русского и белорусского языков менять не планируется. Но в связи с референдумом можно ожидать повышенного внимания в том числе и к языковой теме.