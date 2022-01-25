EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Почему Лукашенко заговорил о "родной мове"

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 25 января, что в стране будут стремиться к тому, чтобы каждый белорус мог разговаривать на белорусском языке. Ведь именно белорусский язык, подчеркнул Александр Григорьевич, является отличительной чертой белорусского народа.

Почему Лукашенко заговорил о "родной мове"

Президент Белоруссии во время общения с представителями научного сообщества страны отметил, что русский язык "мы и так хорошо знаем, теперь "рóдная мóва" должна к нему подтягиваться".

"Вы знаете благодаря нашим безумцам бэчебэшным, мы, отметая все, знаете, как это говорят, выплеснули и ребенка, да… Беларуская мова — рóдная беларуская мова. Вы павінны разумець, што тое, што нас адрознівае ад другіх — гэта ёсць беларуская мова (Ввы должны понимать, что-то, что нас отличает от других, — это и есть белорусский язык)… Нам не надо от этого уходить. Нам надо подумать о том, чтобы каждый белорус знал. Пусть так сложилось, что это наш русский язык. Но русский язык нас не отличает от других. Допустим, от русских. А беларуская мова отличает от других", — цитирует Александра Лукашенко издание EurAsia Daily.

Под "бэчебэшными безумцами" президент Белоруссии подразумевал оппозицию, которая выходит на митинги под бело-красно-белыми флагами.

Президент Белоруссии подчеркнул, что сказанное им нельзя расценивать как создание проблем для русского языка в Белоруссии. Однако, подчеркнул Александр Лукашенко, "если мы не будем знать белорусского языка, мы не белорусы".

"И русский язык, и беларуская мова — это наше. Но беларускую мову, мы ее не насаждаем, но мы будем стремиться к тому, чтобы каждый белорус мог разговаривать на белорусском языке. И нет здесь ничего антироссийского и так далее", — сказал Лукашенко.

В Белоруссии белорусский и русский языки являются государственными. В оппозиции выступают за то, чтобы государственным языком в стране был только белорусский.

В августе 2020 года, например, на эту тему высказывался бывший председатель Верховного советa Белоруссии Станислав Шушкевич. По мнению которого, государственным языком должен быть только белорусский, "потому что у него нет больше родины".

При это Шушкевич отметил, что переход на белорусский язык как единственный государственный, в случае если такое решение будет принято, не пройдет быстро. "Переходный период на белорусский как государственный язык довольно сложный и длительный", — заявил он тогда.

Стоит ещё отметить, что 27 февраля в Белоруссии должен пройти референдум об изменениях в Конституции страны. Государственный статус русского и белорусского языков менять не планируется. Но в связи с референдумом можно ожидать повышенного внимания в том числе и к языковой теме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Любовь Степушова
Темы белоруссия станислав шушкевич александр лукашенко
Новости
Невролог рассказал об осложнениях после коронавируса
РБК: по сообщению компании Fazer, цены на хлеб в России скоро резко вырастут
В центре Киева открыли огонь из автоматов
Джонсон заявил, что новые санкции против России будут очень тяжёлыми
Пушков: США будут "жёстко торговаться" насчёт гарантий безопасности
Депутат ГД прокомментировал заявление представителя Госдепа США Прайса
Американцы рассказали, почему США вмешиваются в дела Украины
В Киеве один из протестующих предпринимателей умер после стычек с полицией
Малышева рассказала о ситуации в главном "ковидном" госпитале Москвы
Моряки из России и Украины совместно распивали спиртное и дебоширили в самолёте
Последние материалы
Джонсон заявил, что новые санкции против России будут очень тяжёлыми
Пушков: США будут "жёстко торговаться" насчёт гарантий безопасности
Депутат ГД прокомментировал заявление представителя Госдепа США Прайса
Американцы рассказали, почему США вмешиваются в дела Украины
В Киеве один из протестующих предпринимателей умер после стычек с полицией
Малышева рассказала о ситуации в главном "ковидном" госпитале Москвы
Моряки из России и Украины совместно распивали спиртное и дебоширили в самолёте
Лукашенко рассказал, зачем Белоруссии нужны совместные военные учения с Россией
США пообещали России более тяжёлые финансовые санкции, чем в 2014 году
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не примет уступки, сделанные без его ведома
Популярное
Мир. Новости мира
Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина

Жители Белоруссии не очень хотят видеть Александра Лукашенко президентом, также не все хотят в Россию под управление Путина. А ведь придётся — и совсем скоро...

Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Политика. Новости и аналитика
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Мир. Новости мира
Политолог Рар: начинается финальная схватка за мировое господство
Мир. Новости мира
Генерал Павлюк назвал "дату вторжения" России на Украину
Любовь Степушова Россия с 2014 года готовит США ответ в Никарагуа Любовь Степушова Ирина Шлионская Наш мир — всё-таки "матрица". Но только не цифровая... Ирина Шлионская Вадим Горшенин Памяти Владимира Губарева Вадим Горшенин
Мир. Новости мира
Полномочия России были опротестованы на зимней сессии ПАСЕ
Мир. Новости мира
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Мир. Новости мира
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников