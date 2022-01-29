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Автор Екатерина Широкова

CNN: в Белом доме недовольны "неблагодарностью" Киева

Мир

В Вашингтоне заявили, что Киев "приуменьшает угрозу" и недостаточно серьёзно оценивает возможное "вторжение" на территорию Украины. Кроме того, американские власти считают, что Незалежная принимает помощь с "недостаточной благодарностью".

CNN: в Белом доме недовольны "неблагодарностью" Киева

Возмущение администрации президента Америки Джо Байдена вызвало пятничное выступление Владимира Зеленского, где он заявил, что Запад считает, что на Украине идёт война, но "это не так".

"Разногласия говорят о постоянной обеспокоенности Украины тем, что её используют в качестве пешки в геополитической драме между Соединёнными Штатами и Россией, и что её опасения вторичны по отношению к более широкому кругу споров между двумя мировыми державами", — передаёт CNN.

Кроме того, в США считают, что Киев без особого энтузиазма принимает "посильную помощь" США. Речь идёт о военной технике, финансировании и поддержке на политической арене.

"Некоторые официальные лица в частном порядке говорят, что правительство Зеленского встречает поддержку без особой благодарности", — цитирует источники в Белом доме американский телеканал.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление немецких чиновников о том, что претензии Украины "переходят все границы" по отношению к ФРГ. Речь идёт о реакции Киева на отказ Германии поставлять оружие в Незалежную. 

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