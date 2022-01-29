CNN: в Белом доме недовольны "неблагодарностью" Киева

В Вашингтоне заявили, что Киев "приуменьшает угрозу" и недостаточно серьёзно оценивает возможное "вторжение" на территорию Украины. Кроме того, американские власти считают, что Незалежная принимает помощь с "недостаточной благодарностью".

Возмущение администрации президента Америки Джо Байдена вызвало пятничное выступление Владимира Зеленского, где он заявил, что Запад считает, что на Украине идёт война, но "это не так".

"Разногласия говорят о постоянной обеспокоенности Украины тем, что её используют в качестве пешки в геополитической драме между Соединёнными Штатами и Россией, и что её опасения вторичны по отношению к более широкому кругу споров между двумя мировыми державами", — передаёт CNN.

Кроме того, в США считают, что Киев без особого энтузиазма принимает "посильную помощь" США. Речь идёт о военной технике, финансировании и поддержке на политической арене.

"Некоторые официальные лица в частном порядке говорят, что правительство Зеленского встречает поддержку без особой благодарности", — цитирует источники в Белом доме американский телеканал.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление немецких чиновников о том, что претензии Украины "переходят все границы" по отношению к ФРГ. Речь идёт о реакции Киева на отказ Германии поставлять оружие в Незалежную.

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