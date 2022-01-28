"Переходит все рамки": экс-канцлера поразили претензии Украины к Германии

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что критика украинских политиков в адрес его страны иногда переходит все рамки. Он также критически отозвался о некоторых действиях главы германского МИД Анналены Бербок. По его мнению, министру не следовало посещать Киев перед визитом в Москву.

"Я был удивлен тем, что поездка в Киев предшествовала визиту в Москву. Полагаю, что в России с этим смирились", — цитирует бывшего канцлера издание Die Welt.

Экс-канцлер выразил надежду, что подобная ситуация не повторится, когда Бербок отправится с визитом в Китай. Так он намекнул на возможное посещение ею Тайваня перед визитом в Пекин.

Однако у Герхарда Шрёдера нашлись и добрые слова в адрес главы МИД и федерального правительства. Он отметил твёрдую позицию Берлина, отказывающегося поставлять оружие Киеву. А отказ Анналены Бербок обсуждать запросы Киева по этому вопросу "достойны уважения", считает Шрёдер.

По его мнению, министру иностранных дел удалось избежать грубых ошибок во время визита в Москву (за исключением предварительного посещения Киева). "Но это уже вопрос стиля", — считает Шрёдер.

Стоит напомнить, что федеральное правительство возглавляет Олаф Шольц, социал-демократ — как и Герхард Шрёдер. Анналена Бербок из партии "зелёных".

Комментируя нынешнюю международную обстановку, экс-канцлер выразил надежду, что напряжённость в отношениях между Россия и Украиной будет снижаться. "То, что мне приходится там (в Киеве — Ред.) слышать, в том числе обвинения в адрес Германии из-за разумного отказа поставлять оружие, иногда переходит все рамки", — сказал Шрёдер.

Он подчеркнул, что не верит в сообщения о якобы возможном "вторжении России на Украину" и подчеркнул, что не считает, будто российское руководство в военном вмешательстве.

Присутствие российских войск на границе с Украиной Герхард Шрёдер считает закономерной реакцией на манёвры НАТО в Польше и в Прибалтике. По его мнению, Запад должен принимать опасения России и учитывать их при поиске баланса в отношениях.

Чаще всего в сообщениях об Украине и Германии фигурирует украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Он неоднократно критиковал Берлин за отказ поставлять оружие, причём не особо выбирая выражения.

На днях он ещё раз высказался, после того, как германские власти решили передать ВСУ пять тысяч касок. Посол призвал власти ФРГ "проявить смелость" и не ограничиваться этой "каплей в море".

"Нам нужна не тактика лавирования, а смелые действия ФРГ, которая наконец-то снабдит Украину немецким оборонительным оружием, в котором мы больше всего нуждаемся именно сегодня", — заявил посол.

В Берлине, тем не менее, не намерены менять свою точку зрения по этому вопросу.