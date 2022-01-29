В Раде назвали возможную войну с Россией "освобождением"

Если Россия гипотетически "нападёт" на Украину, то это будет не "вторжение, а освобождение", заявил депутат Верховной Рады Илья Кива.

Так парламентарий прокомментировал информацию в американской прессе, что якобы президент США Джо Байден предупредил лидера Украины Владимира Зеленского о "неизбежном вторжении" России.

"Почему сразу нападут ? — освободят!", — написал Кива в своём Telegram.

Кроме того, депутат уточнил, что каникулы в Верховной Раде могут продлиться до середины февраля и такое решение никак не связано с коронавирусными показателями.

"Депутаты от правящей партии "Слуги Народа" жалуются, что не успевают избавиться от своего имущества и вывести семьи", — резюмировал парламентарий.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление депутатов Верховной Рады о том, что ведомство "распустит" сотрудников из-за пандемии коронавируса. Однако эксперты уверены, что такое решение принято, чтобы "слуги народа" успели покинуть страну или хотя бы столицу из-за угрозы "вторжения" России.

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