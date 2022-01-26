Политолог Бортник прокомментировал сообщения о бегстве депутатов Рады из Украины

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал Pravda.Ru сообщения анонимных Telegram-каналов о том, что Верховная Рада уходит на карантин и многие депутаты собирают чемоданы, чтобы уехать из Украины вместе со своими семьями, а также успеть вывезти самое ценное.

"Особой паники не наблюдается. Но Верховная Рада собирается на карантин. Ключевая причина этого карантина — много заболевших депутатов. Кроме того, многие законодатели до сих пор не вернулись из отпуска. В Верховной Раде сейчас отсутствует эффективное монобольшинство, что не позволяет голосовать за законы", — сказал Руслан Бортник.

Политолог считает, что уход Верховной Рады на карантин не связан с угрозой войны.

"Чтобы взять паузу для наведения порядка, скорее всего, в Верховной Раде будет объявлен карантин, и парламент не будет работать. Но продолжат работу комитеты. Это практически не связано с угрозой войны. Это связано с очень сложным положением внутри монобольшинства, которому сейчас для голосования не хватает реальных голосов, не хватает депутатов", — отметил собеседник издания.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал российские власти направить в ДНР и ЛНР вооружение, чтобы повысить обороноспособность республик на фоне военной агрессии, которая исходит от Украины.

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