Тысяча гривен имени Зеленского: вот она была и нету

Очередная пиар-акция от президента Украины: он пообещал всем вакцинированным гражданам выплатить по 1000 гривен.

Эта новость взбудоражила экспертное сообщество, которое выдвинуло сразу несколько версий этого "рацпредложения":

попытка хотя бы остановить падение рейтинга себя любимого;

очередная статья распила бюджета;

наивное намерение за 33 евро (эквивалент 1000 гривен) соблазнить отказников от вакцинации принять участие в медицинском эксперименте.

"Аттракцион невиданной щедрости" должен стартовать 19 декабря, в день Святого Николая. Но не всё так просто в этой "благотворительной" акции. Прежде всего, "живых" денег не будет. Желающим участвовать в этом шоу необходимо сделать сразу несколько шагов. Установить в свой смартфон приложение "Дия" (действие — укр.). Соответственно, тем у кого нет такого гаджета (а это многие пенсионеры, особенно — селяне), предлагается его купить или отказаться от участия. И тут соискателей ждут испытания: это приложение очень "сырое", постоянно глючит.

Но даже это ещё не всё! Даже если удастся сладить с капризной "Дией" и заполучить в неё обещанную 1000, потратить её можно (барабанная дробь!) только на посещение спортзала, театра, музея, выставки или в крайнем случае купить билеты для поездки по стране. Т. е. отсечены самые востребованные статьи расходов населения: ни в магазин или аптеку сходить, ни за коммуналку заплатить. Так что жители Жмеринки просто в растерянности: никак не сообразят, как воспользоваться этим "щедрым подарком".

Так чем обусловлен столь необычный набор "благ"? Зеленский даже соизволил объяснить: цель акции не только стимулировать вакцинироваться, но и поддержать транспортников, творческие коллективы и спортивный сектор экономики. Стоп! Но ведь больше всего от карантинов пострадал общепит — и почему в списке нет кафе и ресторанов? И главное: почему вообще за получателей надо решать статьи расходов? Пусть люди сами решают, что им необходимее — на курорт в Моршин поехать, купить продуктов или лекарств. И в этом случае, возможно, немного пенсионеров и согласились бы "уколоться и забыться".

Где деньги, Зин?

Зеленский грозится до конца года перечислить на смартфоны дважды уколовшихся 3 млрд гривен и ещё столько же в январе 2022. Возникает классический вопрос: "А где деньги, Зин?" По всей видимости, заберут из фонда борьбы с коронавирусом (ещё не всё оттуда перевели на любимое детище президента — "Большую стройку"). И тут всплывает любопытный вопрос: этих 6 млрд хватит лишь на выплаты по 1000 гривен 6 миллионам украинцам. А по данным "министерства захоронения" Украины, дважды уколотых в стране уже 9 миллионов. Так что же: остальным (тем более тем, кто всё же решится поверить "гаранту") ничего не достанется? "Обидно, Зин!"

Но по здравому размышлению паниковать не стоит, уверен глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он считает, что денег хватит: многие вакцинированные даже не попробуют преодолеть квест на получение "Вовиной тысячи":

"Сумма мизерная, и люди поленятся её оформлять. Большая часть привитых по разным причинам не получат эту 1000, так что деньги даже останутся".

И ещё один любопытный вопрос: почему именно 1000 — только лишь потому, что красивое число? Тут стоит напомнить, что подобная акция на Украине уже была. В 2008 премьер Юлия Тимошенко также начала выплачивать гражданам по 1000 гривен. Но! Тогда это было эквивалентом $200, и её выплачивали лишь тем, у кого сгорели сбережения в советском Сбербанке.

Глас народа

Надо ли говорить, что видео о "Вовиной тысяче" стало весьма цитируемым, по этому поводу народ зубоскалит и шутит. Видимо, такую реакцию в "зелёной команде" предвидели, и полагают, что "чёрный" пиар — всё равно пиар. Вот некоторые реакции жителей Украины в соцсетях.

Журналист Юрий Ткачёв:

"Раздача "Вовиной тысячи" — пожалуй, худшая идея мотивировать граждан прививаться, которую можно было придумать. Антипрививочные пропагандисты и так разгоняют мысль: государство о нас никогда не заботилось, чего это нас вдруг бесплатно прививают? Явно там чипы, чтобы потом зомбировать! А тут ещё и доплачивают за это! С учётом того, что деньги можно будет потратить только на всякие там билеты-спортзалы, даже на жадности сыграть не получится: ну какие театры, какие музеи? А где венский кофе от Порошенко? Чтобы интенсифицировать вакцинацию, надо было заявить, что с 1 января прививка станет платной и будет стоить $100".

Политтехнолог Дмитрий Раимов:

"Инициатива клёвая. Но она про то, чтобы получить её, нужно установить приложение "Дия". А минцифры сегодня заявило о готовности делать выборы через интернет, т. е. через "Дию", которую все сейчас за 1000 гривен установят себе. А онлайн голосование — последняя надежда зелёных для переизбрания".

Телеведущий Макс Назаров:

"Была когда-то Юлина 1000, а стала Вовина. Только вот проблемы с вакцинацией, в основном, у пенсионеров, а им до сраки абонементы в спортзал, кино и музеи".

Экономист Юрий Гаврилечко:

"Во-первых, это на самом деле не 1000 гривен, а лишь 805: 195 гривен необходимо вернуть государству в виде 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора. Кроме того, эта 1000 — дополнительный доход, и его надо будет внести в годовую декларацию. Если этого не сделать, то налоговая с мая 2022 начнёт штрафовать за неуплату налогов. А так как абсолютное большинство получивших эту 1000 знать о необходимости уплаты налогов не будут, то получится "неплохая прибавка" к бюджету. И ещё: получившие этот, даже единоразовый дополнительный доход, могут быть лишены субсидии на оплату коммунальных услуг".

Более "огненные" комментарии под публикацией видео Зеленского на Facebook:

То есть те, кто купил справку о вакцинации, получат неплохой кэшбек?

Лучше тарифы уменьши и войну закончи. На фига за тебя голосовали?!?

Сколько тебе заплатить, чтобы ты перестал обо мне "заботиться"?

P.S. Когда статья уже была написана, депутат Верховной рады (один из "слуг народа") Ярослав Железняк написал в соцсети о механизме выплаты и использования "Вовиной тысячи":

"В 2021 будет выделено $3 млрд, а в 2022 — как Бог даст. Будет специальный список предприятий, которым можно будет платить эту тысячу и только в течение 4 месяцев. Для получения злополучной 1000, кроме регистрации в "Дие", украинцам придётся завести ещё и специальную карту. Для тех, кто не сможет воспользоваться этим способом, придумают что-то иное летом 2022".

По всему видно, что Зеленский снова что-то необдуманно ляпнул, не имея об этом понятия. Напомню, что во время визита в Белый дом он просил у Джо Байдена $277 миллиардов на "стратегию развития Украины", которая, как позже выяснилась, не существует в природе.

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