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Автор Юлия Миленина

FT: Британия и ЕС готовят санкции против новых газовых проектов РФ из-за Украины

Мир

Евросоюз и Великобритания приступили к разработке крупного пакета санкций против новых газовых проектов России. Их планируется утвердить в случае эскалации на Украине, сообщает газета Financial Times.

FT: Британия и ЕС готовят санкции против новых газовых проектов РФ из-за Украины

По информации издания, ограничительные меры введут, если РФ начнёт "вторжение" на украинские земли. Лондон и Брюссель при поддержке США готовы принять запреты на передачу технологий организациям из России, задействованным в сфере газодобычи, сказано в статье.

Ограничения могут также коснуться будущих проектов с участием британских и европейских компаний, которые активно сотрудничают с российскими партнёрами.

Сейчас у Великобритании, ЕС и РФ есть совместные предприятия по разработке газовых месторождений. Однако, как отмечается в материале, новые санкции, скорее всего, отразятся на работе иностранных нефтегазовых корпораций в России.

Запреты должны затронуть французскую компанию Total, британские Shell и BP, которые вкладывают значительные инвестиции в газовую отрасль РФ.

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