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Автор Артём Пермяков

Ананских: запуск "Северного потока-2" — это проблема Германии, а не России

Мир

Первый заместитель председателя комитета по энергетике в Госдуме Игорь Ананских в разговоре с Pravda. Ru прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о возможных санкциях против "Северного потока-2" из-за ситуации на Украине.

Ананских: запуск "Северного потока-2" — это проблема Германии, а не России

Ананских отметил, что не понимает позицию немецкой партии "Зелёных", которую представляет Бербок, по запуску газопровода. Депутат уточнил, что производство энергии из газа не представляет опасности для окружающей атмосферы.

"Все мы знаем, что энергия, которая идет из газа, наименьший выхлоп CO2 дает в атмосферу. Поэтому трудно вообще понять, почему все время "зеленая" партия против газа и газовой энергетики. Она давно об этом говорит. Мне кажется, надо понять, для кого это будет большей проблемой", — заявил Ананских.

Зампред комитета по энергетике добавил, что запуск "Северного потока-2" на данный момент является проблемой Германии, а не России. По словам Ананских, РФ сможет найти других потребителей в случае проблем с этим газопроводом.

"Для Российской Федерации это не будет большой проблемой, потому что газ будут покупать другие потребители. Но это будут большие проблемы для Европы и в первую очередь для Германии. Потому что любой другой газ, кроме российского, будет намного дороже для германских потребителей, домохозяйств, предприятий. За какие ценности бьется госпожа министр? Надо подумать и задать вопрос ей как министру, как члену немецкого правительства", — продолжил Ананских.

Позицию Бербок депутат назвал политиканством и отметил, что цена на газ затронет немецких потребителей — они будут оплачивать из своего кошелька "предрассудки" собственного правительства.

Бербок ранее заявила, что совместно с партнёрами по ЕС и НАТО работает над "мощным" пакетом санкций против России, куда будет включён запрет на запуск "СП-2". Причиной введения новых ограничений может стать "новая агрессия" РФ в отношении Украины.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ европа россия госдума германия северный поток-2
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