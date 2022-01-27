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Автор Юлия Миленина

Мэр Мариуполя Бойченко заявил, что Запад нагнетает ситуацию на Украине

Мир

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что не видит признаков "возросшей активности" РФ, о которой постоянно говорят западные политики.

Мэр Мариуполя Бойченко заявил, что Запад нагнетает ситуацию на Украине

Он отметил, что информационная война, развернувшаяся в соцсетях и СМИ, является частью российско-американских переговоров по гарантиям безопасности. Бойченко подчеркнул: в текущих условиях "все хотят поиграть мускулами", передаёт Financial Times.

"Нет признаков возросшей активности наших восточных друзей. Я думаю, наши друзья-политики на Западе нагнетают ситуацию. Война разворачивается на телевидении и в социальных сетях", — сказал он.

Глава Мариуполя также добавил, что войны между РФ и Украиной с большой вероятностью не будет.

Западные СМИ регулярно публикуют материалы о якобы готовящемся "вторжении" России на украинские земли. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже не раз сообщал, что РФ никому не угрожает.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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