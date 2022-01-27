Мэр Мариуполя Бойченко заявил, что Запад нагнетает ситуацию на Украине

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что не видит признаков "возросшей активности" РФ, о которой постоянно говорят западные политики.

Он отметил, что информационная война, развернувшаяся в соцсетях и СМИ, является частью российско-американских переговоров по гарантиям безопасности. Бойченко подчеркнул: в текущих условиях "все хотят поиграть мускулами", передаёт Financial Times.

"Нет признаков возросшей активности наших восточных друзей. Я думаю, наши друзья-политики на Западе нагнетают ситуацию. Война разворачивается на телевидении и в социальных сетях", — сказал он.

Глава Мариуполя также добавил, что войны между РФ и Украиной с большой вероятностью не будет.

Западные СМИ регулярно публикуют материалы о якобы готовящемся "вторжении" России на украинские земли. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже не раз сообщал, что РФ никому не угрожает.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.