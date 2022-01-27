"Дёргания на публику": французов разозлили заявления о нападении РФ на Украину

Читатели французского издания Le Figaro негативно отреагировали на итоги опроса, где сказано, что больше 50% жителей страны верят в готовящееся нападение РФ на украинские земли.

По мнению подписчиков, власти России не хотят переходить к реальным военным действиям, так как понимают, что в итоге они приведут к значительным потерям. Пользователи считают, что Киев должен самостоятельно решить все проблемы внутри государства.

"Половина участников опроса верят в эту чушь по поводу вторжения русских! Американская пропаганда сделала своё дело", — написал один из читателей газеты Le Figaro.

Другой подписчик назвал "вздором" и "дёрганием на публику" все заявления США о "вторжении" России на Украину. Он убеждён: регулярно высказываясь о войне, американские политики пытаются "скрыть тёмные делишки".

Кроме того, некоторые комментаторы обрушились с критикой на французского лидера Эммануэля Макрона, который "бросился на помощь" Киеву с "надутыми маленькими мускулами".

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