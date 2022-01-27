Политолог о касках для Украины: "Троллингу немцев можно позавидовать"

Министерство обороны Германии приняло решение поставить Украине пять тысяч касок. Об этом сообщила представитель ведомства на брифинге в Берлине. Свое мнение по поводу этого высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов.

"Троллингу немцев можно позавидовать. В эти "тяжёлые" для Украины дни Берлин послал в Киев 5 тысяч касок, полевой госпиталь и крематорий. Отличный намёк относительно того, что в ФРГ думают о последствиях войны Украины против России", написал эксперт в своем Telegram-канале.

Не остались в стороне и обычные россияне. В комментариях к материалу РИА Новости об этом читатели блеснули остроумием, вспомнив про кастрюли и каски времён Второй мировой:

"А может лучше кастрюли?"; "А каски случайно не после войны остались?"; "Каски со времён Второй мировой? А что тогда так мало?"; "У них кастрюли есть. Зачем им каски?"; "Здесь подсказывают, кастрюли тогда проинвентаризировать и, ввиду отсутствия поставок памперсов, оприходовать на горшки. К "ушкам" привязать верёвочки для удобства в последующем, после использования, высвобождения содержимого"; "Та они, в общем-то, ни к чему, всё равно тыквы пустые"; "Лучше бы подгузники им поставили"; "Про памперсы-то забыли!"; "Знатный троллинг!!!"; "Лучше пять тысяч тазиков для народного хозяйства Украины. Всё больше пользы будет"; "Будут касками стучать по земле с криками, хлеба, сала, горилки…" (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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