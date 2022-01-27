Министерство обороны Германии приняло решение поставить Украине пять тысяч касок. Об этом сообщила представитель ведомства на брифинге в Берлине. Свое мнение по поводу этого высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов.
"Троллингу немцев можно позавидовать. В эти "тяжёлые" для Украины дни Берлин послал в Киев 5 тысяч касок, полевой госпиталь и крематорий. Отличный намёк относительно того, что в ФРГ думают о последствиях войны Украины против России", написал эксперт в своем Telegram-канале.
Не остались в стороне и обычные россияне. В комментариях к материалу РИА Новости об этом читатели блеснули остроумием, вспомнив про кастрюли и каски времён Второй мировой:
"А может лучше кастрюли?";
"А каски случайно не после войны остались?";
"Каски со времён Второй мировой? А что тогда так мало?";
"У них кастрюли есть. Зачем им каски?";
"Здесь подсказывают, кастрюли тогда проинвентаризировать и, ввиду отсутствия поставок памперсов, оприходовать на горшки. К "ушкам" привязать верёвочки для удобства в последующем, после использования, высвобождения содержимого";
"Та они, в общем-то, ни к чему, всё равно тыквы пустые";
"Лучше бы подгузники им поставили";
"Про памперсы-то забыли!";
"Знатный троллинг!!!";
"Лучше пять тысяч тазиков для народного хозяйства Украины. Всё больше пользы будет";
"Будут касками стучать по земле с криками, хлеба, сала, горилки…"
(Орфография и пунктуация авторов сохранены).
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.