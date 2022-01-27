Разрушения и хаос: политолог ФРГ призвал "построить мост" между Западом и РФ

Запад не может игнорировать интересы России и должен сделать "первый шаг" навстречу Москве, заявил немецкий политолог Йоханнес Варвик.

По его мнению, западная политика не берёт в расчёт территории и мощь российской стороны, что может привести к плачевным последствиям.

"В этом тупике Запад должен построить мост для России. В мире реальной политики Россия слишком сильна и имеет слишком большой потенциал для разрушений и хаоса, чтобы Запад мог просто игнорировать её интересы", — цитирует Варвика RND.

Политолог подчеркнул, что странам необходимо провести дискуссию в широком формате по примеру 70-х годов.

"Наподобие тех, что проводились в начале 1970-х годов для преодоления конфликта между Востоком и Западом. После нескольких лет переговоров был заключён Хельсинкский заключительный акт", — резюмировал политолог.

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