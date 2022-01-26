Штаты уверены: дипломатия должна работать в темноте

Госсекретарь США Энтони Блинкен обнародовал список дипломатических запросов, направленных в Москву в ответ на предложения России по безопасности, описав документ как "серьезный дипломатический путь вперед, если Россия выберет его”.

Во время пресс-конференции он отказался "вдаваться в подробности" "ответа Москве", заявив, что "дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, когда мы предоставляем пространство для конфиденциальных переговоров”.

Глава Госдепа подчеркнул:

"Документ содержит основные принципы, которые Вашингтон намерен отстаивать, такие как суверенитет и территориальная целостность Украины, а также право государств выбирать свои собственные механизмы безопасности и альянсы”.

По его словам, другие затронутые вопросы включали "взаимные меры транспарентности в отношении применения силы на Украине”, "меры по повышению доверия в отношении военных учений и маневров в Европе”, а также "контроль над вооружениями, связанный с ракетами в Европе” и "последующее соглашение к Договору о СНВ, которое охватывает все ядерное оружие”.

Напомним, США и Россия в прошлом году продлили Новый Договор СНВ на пять лет, что означает, что последнее оставшееся соглашение о сокращении вооружений между двумя странами истекает в феврале 2026 года.

Блинкен настаивал на том, что США "открыты для диалога” и "предпочли бы дипломатию”, но только "если Россия деэскалирует свою агрессию в отношении Украины” и прекратит то, что он назвал "подстрекательской риторикой”.

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