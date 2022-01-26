Белый дом проинформировал власти Украины о том, что именно будет написано в ответе Москве по гарантиям безопасности.
Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.
По его словам, США при подготовке документа "учли позицию Украины":
"Мы не просто проинформировали их, а специально запрашивали их мнения и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет", — подчеркнул Прайс, отметив, что Россия пока ответ не получила, но он "не удивит Москву".
Напомним, ранее устами того же Неда Прайса Госдеп объявил, что "на уступки России идти не собирается" и что "ждёт ответных действий", так как переговорный процесс буксует.
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