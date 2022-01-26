Депутат Никонов об ответе США: "Похоже, начнём вооружать ДНР и ЛНР"

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что ответ США и НАТО на педложения России по гарантиям безопасности можно считать отрицательным. По его словам, на письменный документ теперь будет отвечать Москва.

Никонов допустил, что первым шагом России станут поставки вооружений непризнанным республикам Донбасса. Предложение о военной помощи ДНР и ЛНР прозвучали сегодня в Госдуме. С инициативой к руководству РФ обратилась "Единая Россия".

"Скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения Донецкой и Луганской республик", - приводит РИА Новости слова Никонова.

Американская сторона передала свой ответ через своего посла в Москве и попросила не раскрывать детали документа. НАТО отправил свои условия через посла РФ в Брюсселе.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не откажется от "принципа открытых дверей", допустив принятие в организацию стран бывшего СССР. Также в Брюсселе заявили, что Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдавии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.