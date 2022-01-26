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Автор Артём Пермяков

Депутат Никонов об ответе США: "Похоже, начнём вооружать ДНР и ЛНР"

Мир

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что ответ США и НАТО на педложения России по гарантиям безопасности можно считать отрицательным. По его словам, на письменный документ теперь будет отвечать Москва.

Депутат Никонов об ответе США: "Похоже, начнём вооружать ДНР и ЛНР"

Никонов допустил, что первым шагом России станут поставки вооружений непризнанным республикам Донбасса. Предложение о военной помощи ДНР и ЛНР прозвучали сегодня в Госдуме. С инициативой к руководству РФ обратилась "Единая Россия".

"Скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения Донецкой и Луганской республик", - приводит РИА Новости слова Никонова.

Американская сторона передала свой ответ через своего посла в Москве и попросила не раскрывать детали документа. НАТО отправил свои условия через посла РФ в Брюсселе.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не откажется от "принципа открытых дверей", допустив принятие в организацию стран бывшего СССР. Также в Брюсселе заявили, что Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдавии.

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ДНР и ЛНР хотят войти в состав России
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша днр лнр нато россия донбасс госдума вячеслав никонов
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