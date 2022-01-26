Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провёл пресс-конференцию, посвящённую ответу на предложения России по гарантиям безопасности. Руководитель альянса уточнил, что в Москву был передан письменный ответ на российские условия.

Столтенберг отметил, что НАТО не отказывается от принципа "открытых дверей", то есть альянс не может дать гарантий о непринятии Украины и Грузии. Генсек назвал возможностью любой страны на участие в организации основополагающим.

Также генсек НАТО заявил, что Россия должна вывести свои войска с территории трёх стран — Украины, Грузии и Молдавии.

"России надлежит отозвать свои войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран. Все страны должны конструктивно взаимодействовать, в том числе в рамках нормандского формата", — заявил Столтенберг во время брифинга.

Ранее Россия предложила НАТО отойти к границам 1997 года, то есть исключить все восточноевропейские страны из альянса.

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