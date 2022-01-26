Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко принял в столице России посла США Джона Салливана. Встреча состоялась по инциативе американской стороны, сообщает МИД РФ.
"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", — говорится в сообщении российского ведомства.
Здание МИД посол США покинул без комментариев. Салливан отказался отвечать на вопрос о цели визита, сообщают РИА Новости.
Россия ранее предоставила США проект договора о гарантиях безопасности. Москва предложила Вашингтону подписать такие пункты соглашения:
Ранее стало известно, что США ознакомили со своим ответом Украину.
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