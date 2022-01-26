Германия бьёт рекорды по заражённым коронавирусом

В Германии за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом с начала пандемии. По сообщению института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава и ведёт статистику в стране, за 24 часа медики выявили более 164 тысяч пациентов с COVID-19.

Согласно информации, за сутки в стране умерли 166 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 19 января, тогда медики диагностировали COVID-19 у 112 тысяч человек, говорится на сайте института.

За всю историю пандемии коронавируса в Германии заболели более 9 миллионов человек, скончались более 117 тысяч.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление специалистов о том, что в России число заболевших вирусом в сутки может перешагнуть отметку в 400 тысяч. Причиной такой волны пациентов с COVID-19, эксперты считают "слабую прививочную кампанию", однако, уточняют, что в такой ситуации нужно ориентироваться не на количество выявляемых случаев, а на скорость определения вируса у больного.

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