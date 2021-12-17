Коронавирус и "испанка" оказались "золотым дном" для бигфармы

За последние два года фармацевтические компании получили баснословную прибыль. Коронавирус как причина пандемии стал золотой жилой для целой отрасли.

При этом тайна происхождения вирусов пока не раскрыта. С начала пандемии коронавируса заболевание обросло множеством версий его возникновения — от биооружия до случайной утечки, от "китаец съел летучую мышь" до заговора "мирового правительства".

Сегодня количество заболевших составляет 300 миллионов человек, а умерло уже более пяти миллионов, что делает вирус одним из самых смертоносных в истории.

В США число умерших от коронавируса приближается к 900 тысячам человек. В начале ХХ века от "испанского гриппа" умерло около 675 тысяч человек, и это считалось рекордом. Люди пытаются объяснить для себя такую напасть, но пока конца пандемии не видно.

Та же "испанка" уложилась всего в три волны и закончилась сама собой.

Проблема с COVID в том, что он слишком легко и быстро мутирует. Виновными уже назначили китайцев, которым инкриминировали и еду, и биолабораторию в Ухане, хотя эти версии не получили своего подтверждения.

Начались разговоры и о целенаправленном распространении вируса. Одни говорили, что за диверсией стояло ЦРУ, пытавшееся таким образом затормозить рост экономического и международного влияния КНР.

Одним из вариантов теории являлся мировой заговор с целью сократить непомерную численность населения планеты. У конспирологов не исключено и желание снизить бремя пенсионных и прочих социальных выплат государств.

Поэтому многие убеждены, что вирус рукотворный. По некоторым данным, в геноме SARS-CoV-2 присутствует некий участок, который естественным путём появиться не мог, в связи с чем на выходе он смертоноснее "испанки".

Как пояснил главный инфекционист министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов, у "испанки" и коронавируса есть сходство — обоим характерна пневмония с сильным удушьем и "цитокиновый шторм". "Испанка" ещё и давала такие спецэффекты, как внутрилёгочное кровотечение.

Учёные в конечном счёте примерно в 1997 году выделили вирус "испанки" из останков женщины, умершей от неё в 1918 году. Американцы Йохан Халтин и Джеффри Таубенбергер установили, что вирус "испанки" относился к серотипу H1N1 — грипп. Позже, в 2009 году, вирус такого же серотипа H1N1 вызвал пандемию "свиного гриппа".

Напомним, "испанка" впервые проявила себя на территории военной базы Форт-Райли и лагеря Фанстон в штате Канзас. Специалист по биологической и эпидемиологической истории Альфред Кросби выяснил имя "нулевого пациента" — повар Альберт Гитчел. Он заболел "испанкой" 4 марта 1918 года.

Американские учёные и общественные деятели Элеонора Макбин и Кевин Барри также убеждены, что распространителями болезни были именно американские военные, которые после вступления США в войну, прибыли в Европу.

Оттуда она попала уже и в Россию. Впрочем гораздо большие проблемы Россия поимела в годы Гражданской войны — людей косили брюшной тиф, холера и туберкулёз.

Национальный институт здравоохранения США в 2018 году обнародовал исследование, что в 93% случаев диагноз был "бактериальная пневмония". Кевин Барри при этом стал автором идеи о том, что её создали в Институте медицинских исследований, основанном в 1901 году миллионером Джоном Рокфеллером. Он финансировал создание вакцины для борьбы с менингококами.

Кстати, именно Рокфеллер стал родоначальником бигфармы. На замену натуральным препаратам пришли созданные фармацевтами химические и биологические соединения, которые показали себя очень эффективными. Бизнес доходный — вакцины, лекарство в огромных количествах. Но не всегда помогают.

По сообщению израильского терапевта Рафаэля Циони, вакцинация пока что погоды не сделала. По данным минздрава Израиля, в этом июле доля привитых взрослых граждан этого ближневосточного государства составила 85%.

Так что фарма получит ещё больше денег, но вовсе не гарантирует безопасности даже привитым.

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