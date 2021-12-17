EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Коронавирус и "испанка" оказались "золотым дном" для бигфармы

Здоровье

За последние два года фармацевтические компании получили баснословную прибыль. Коронавирус как причина пандемии стал золотой жилой для целой отрасли.

Коронавирус и "испанка" оказались "золотым дном" для бигфармы

При этом тайна происхождения вирусов пока не раскрыта. С начала пандемии коронавируса заболевание обросло множеством версий его возникновения — от биооружия до случайной утечки, от "китаец съел летучую мышь" до заговора "мирового правительства".

Сегодня количество заболевших составляет 300 миллионов человек, а умерло уже более пяти миллионов, что делает вирус одним из самых смертоносных в истории.

В США число умерших от коронавируса приближается к 900 тысячам человек. В начале ХХ века от "испанского гриппа" умерло около 675 тысяч человек, и это считалось рекордом. Люди пытаются объяснить для себя такую напасть, но пока конца пандемии не видно.

Та же "испанка" уложилась всего в три волны и закончилась сама собой.

Проблема с COVID в том, что он слишком легко и быстро мутирует. Виновными уже назначили китайцев, которым инкриминировали и еду, и биолабораторию в Ухане, хотя эти версии не получили своего подтверждения.

Начались разговоры и о целенаправленном распространении вируса. Одни говорили, что за диверсией стояло ЦРУ, пытавшееся таким образом затормозить рост экономического и международного влияния КНР.

Одним из вариантов теории являлся мировой заговор с целью сократить непомерную численность населения планеты. У конспирологов не исключено и желание снизить бремя пенсионных и прочих социальных выплат государств.

Поэтому многие убеждены, что вирус рукотворный. По некоторым данным, в геноме SARS-CoV-2 присутствует некий участок, который естественным путём появиться не мог, в связи с чем на выходе он смертоноснее "испанки".

Как пояснил главный инфекционист министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов, у "испанки" и коронавируса есть сходство — обоим характерна пневмония с сильным удушьем и "цитокиновый шторм". "Испанка" ещё и давала такие спецэффекты, как внутрилёгочное кровотечение.

Учёные в конечном счёте примерно в 1997 году выделили вирус "испанки" из останков женщины, умершей от неё в 1918 году. Американцы Йохан Халтин и Джеффри Таубенбергер установили, что вирус "испанки" относился к серотипу H1N1 — грипп. Позже, в 2009 году, вирус такого же серотипа H1N1 вызвал пандемию "свиного гриппа".

Напомним, "испанка" впервые проявила себя на территории военной базы Форт-Райли и лагеря Фанстон в штате Канзас. Специалист по биологической и эпидемиологической истории Альфред Кросби выяснил имя "нулевого пациента" — повар Альберт Гитчел. Он заболел "испанкой" 4 марта 1918 года.

Американские учёные и общественные деятели Элеонора Макбин и Кевин Барри также убеждены, что распространителями болезни были именно американские военные, которые после вступления США в войну, прибыли в Европу.

Оттуда она попала уже и в Россию. Впрочем гораздо большие проблемы Россия поимела в годы Гражданской войны — людей косили брюшной тиф, холера и туберкулёз.

Национальный институт здравоохранения США в 2018 году обнародовал исследование, что в 93% случаев диагноз был "бактериальная пневмония". Кевин Барри при этом стал автором идеи о том, что её создали в Институте медицинских исследований, основанном в 1901 году миллионером Джоном Рокфеллером. Он финансировал создание вакцины для борьбы с менингококами.

Кстати, именно Рокфеллер стал родоначальником бигфармы. На замену натуральным препаратам пришли созданные фармацевтами химические и биологические соединения, которые показали себя очень эффективными. Бизнес доходный — вакцины, лекарство в огромных количествах. Но не всегда помогают.

По сообщению израильского терапевта Рафаэля Циони, вакцинация пока что погоды не сделала. По данным минздрава Израиля, в этом июле доля привитых взрослых граждан этого ближневосточного государства составила 85%.

Так что фарма получит ещё больше денег, но вовсе не гарантирует безопасности даже привитым.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Коронавирус: Что ждет Россию и мир? // Игорь Шатров
Редактор: Елена Тимошкина
Темы covid-19 китай израиль владимир чуланов
Новости
Раненый пациентом врач московской стоматологической клиники умер в больнице
Генсек НАТО Столтенберг: нужно готовиться к худшему в ситуации на Украине
Вирусолог рассказала о зловредных антителах, убивающих защиту от вируса
Global Times назвали страну, к которой США относятся как к "пушечному мясу"
Брат убитой гадалки заявил, что не знал об угрозах в её адрес
Украина рассчитывает получить от США миллиард долларов, заявил Кулеба
ФСБ сообщила о выявлении сторонника ИГ *среди студентов московского вуза
Латвийский врач: "омикрон" особо не отличается от "предшественника"
Агутин объяснил, сколько артисты получают за участие в "новогодних огоньках"
В Совфеде объяснили, почему РФ имеет право запретить Украине вступать в НАТО
Последние материалы
Коронавирус и "испанка" оказались "золотым дном" для бигфармы
Латвийский врач: "омикрон" особо не отличается от "предшественника"
ФСБ сообщила о выявлении сторонника ИГ *среди студентов московского вуза
Агутин объяснил, сколько артисты получают за участие в "новогодних огоньках"
В Совфеде объяснили, почему РФ имеет право запретить Украине вступать в НАТО
Губернатор Ростовской области обратился с посланием к инвесторам
Жители Новосибирской области за поимку вора-рецидивиста сидят за решёткой
Собчак назвала людей, которых на днях объявили предателями родины
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
Елена Яковлева нашла необычное применение для мази от геморроя
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине

Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.

Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Бывший СССР
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Методы диагностики
Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Любовь Степушова Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС Любовь Степушова Александр Артамонов Военные всего мира решили стать невидимыми Александр Артамонов Ирина Шлионская Почему людей интересуют преступления? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку
Здоровье
Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"
Через танцы к звёздам: как экс-чиновница пилит деньги на олимпиаде
Правила игры
Через танцы к звёздам: как экс-чиновница пилит деньги на олимпиаде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников