За последние два года фармацевтические компании получили баснословную прибыль. Коронавирус как причина пандемии стал золотой жилой для целой отрасли.
При этом тайна происхождения вирусов пока не раскрыта. С начала пандемии коронавируса заболевание обросло множеством версий его возникновения — от биооружия до случайной утечки, от "китаец съел летучую мышь" до заговора "мирового правительства".
Сегодня количество заболевших составляет 300 миллионов человек, а умерло уже более пяти миллионов, что делает вирус одним из самых смертоносных в истории.
В США число умерших от коронавируса приближается к 900 тысячам человек. В начале ХХ века от "испанского гриппа" умерло около 675 тысяч человек, и это считалось рекордом. Люди пытаются объяснить для себя такую напасть, но пока конца пандемии не видно.
Та же "испанка" уложилась всего в три волны и закончилась сама собой.
Проблема с COVID в том, что он слишком легко и быстро мутирует. Виновными уже назначили китайцев, которым инкриминировали и еду, и биолабораторию в Ухане, хотя эти версии не получили своего подтверждения.
Начались разговоры и о целенаправленном распространении вируса. Одни говорили, что за диверсией стояло ЦРУ, пытавшееся таким образом затормозить рост экономического и международного влияния КНР.
Одним из вариантов теории являлся мировой заговор с целью сократить непомерную численность населения планеты. У конспирологов не исключено и желание снизить бремя пенсионных и прочих социальных выплат государств.
Поэтому многие убеждены, что вирус рукотворный. По некоторым данным, в геноме SARS-CoV-2 присутствует некий участок, который естественным путём появиться не мог, в связи с чем на выходе он смертоноснее "испанки".
Как пояснил главный инфекционист министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов, у "испанки" и коронавируса есть сходство — обоим характерна пневмония с сильным удушьем и "цитокиновый шторм". "Испанка" ещё и давала такие спецэффекты, как внутрилёгочное кровотечение.
Учёные в конечном счёте примерно в 1997 году выделили вирус "испанки" из останков женщины, умершей от неё в 1918 году. Американцы Йохан Халтин и Джеффри Таубенбергер установили, что вирус "испанки" относился к серотипу H1N1 — грипп. Позже, в 2009 году, вирус такого же серотипа H1N1 вызвал пандемию "свиного гриппа".
Напомним, "испанка" впервые проявила себя на территории военной базы Форт-Райли и лагеря Фанстон в штате Канзас. Специалист по биологической и эпидемиологической истории Альфред Кросби выяснил имя "нулевого пациента" — повар Альберт Гитчел. Он заболел "испанкой" 4 марта 1918 года.
Американские учёные и общественные деятели Элеонора Макбин и Кевин Барри также убеждены, что распространителями болезни были именно американские военные, которые после вступления США в войну, прибыли в Европу.
Оттуда она попала уже и в Россию. Впрочем гораздо большие проблемы Россия поимела в годы Гражданской войны — людей косили брюшной тиф, холера и туберкулёз.
Национальный институт здравоохранения США в 2018 году обнародовал исследование, что в 93% случаев диагноз был "бактериальная пневмония". Кевин Барри при этом стал автором идеи о том, что её создали в Институте медицинских исследований, основанном в 1901 году миллионером Джоном Рокфеллером. Он финансировал создание вакцины для борьбы с менингококами.
Кстати, именно Рокфеллер стал родоначальником бигфармы. На замену натуральным препаратам пришли созданные фармацевтами химические и биологические соединения, которые показали себя очень эффективными. Бизнес доходный — вакцины, лекарство в огромных количествах. Но не всегда помогают.
По сообщению израильского терапевта Рафаэля Циони, вакцинация пока что погоды не сделала. По данным минздрава Израиля, в этом июле доля привитых взрослых граждан этого ближневосточного государства составила 85%.
Так что фарма получит ещё больше денег, но вовсе не гарантирует безопасности даже привитым.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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