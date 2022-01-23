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Автор Екатерина Широкова

Исаев: количество заболевших COVID-19 в РФ "перевалит" за 400 тысяч в сутки

Здоровье

Россия может обойти Францию в показателях заболеваемости уже в ближайшие две недели. Количество выявленных случаев может перешагнуть отметку в 400 тысяч в сутки, заявил генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Исаев: количество заболевших COVID-19 в РФ "перевалит" за 400 тысяч в сутки

Как подчеркнул эксперт, в эту волну коронавируса переболеет гораздо больше людей, чем в предыдущие пики.

"Прогноз в 100-200 тысяч заболевших в сутки по России — не самый пессимистичный, он средний. На самом деле эти цифры могут быть ещё больше. Даже во Франции с населением в 2,5 раза меньше и лучшими показателями по вакцинации наблюдается больше случаев. В ближайшие две недели мы можем обогнать Францию", — рассказал Исаев в беседе с ТАСС.

Причиной увеличения количества заболевших в России Исаев назвал "слабую медицинскую пропаганду" и очень низкие темпы вакцинации.

"По числу привитых в группе риска могу сказать, что Россия плохо готова к этой волне. Даже некоторые африканские страны по этому показателю уже догнали нашу страну. Причины — слабость медицинской пропаганды и недоверие населения к здравоохранению в России, а также низкий уровень заботы граждан о своём здоровье", — резюмировал эксперт.

На фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон" во Франции ежедневно обновляется рекорд по заболеваемости. Так, в начале недели медики зафиксировали более 460 тысяч случаев в сутки.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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