EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

81-летняя Нэнси Пелоси намерена переизбираться в Конгресс США

Мир

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси работает в конгрессе с 1987 года. Она "пережила" семь президентов:

81-летняя Нэнси Пелоси намерена переизбираться в Конгресс США
  • Рональда Рейгана,
  • Джорджа Х. У. Буша,
  • Билла Клинтона,
  • Джорджа У. Буша,
  • Барака Обаму,
  • Дональда Трампа
  • и, видимо, Джо Байдена.

И на достигнутом демократ останавливаться не собирается.

Ветеран-политик объявила, что будет участвовать в выборах в конгресс в этом году и очень надеется быть переизбранной:

"Я баллотируюсь на переизбрание в конгресс и с уважением прошу вашей поддержки, — сказала Пелоси, добавив, что для неё будет "большой честью” остаться на посту.

На момент выборов Нэнси Пелоси "стукнет" 82 года. К слову, ещё в 2018 году она обещала, что уйдёт, как только закончится срок полномочий. Но передумала.

Хотя объявление о её переизбрании получило поддержку сторонников, консерваторы воспользовались возможностью указать на её преклонный возраст.

"Пелоси работает в конгрессе с тех пор, как мне исполнилось 3 года”, — заметила Дженна Эллис, бывший старший советник 45-го президента Дональда Трампа.

43-летний комментатор-республиканец Дана Лоеш рассказала, что она была в 4-м классе, когда Пелоси была впервые избрана.

 

"Конечно, Нэнси Пелоси снова баллотируется. Ей всего 81 год, это как 20 в вампирские годы", — пишет в Twitter пользователь Amy Tarkanian.

"Я хотел бы, чтобы обе партии выдвигали кандидатов в президенты и на руководящие должности кандидатов до 50. С обеих сторон старые туши лежат наполовину с деменцией, и в них нет ничего от технологий и молодости" — @NavyTomP.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нэнси пелоси
Новости
В Китае назвали утопией "антироссийскую политику" Байдена
Bild: если Россия "сунется" на Украину она получит санкции на $50 млрд
81-летняя Нэнси Пелоси намерена переизбираться в Конгресс США
Россия перебазирует истребители Су-35 в Белоруссию
В постпредстве РФ ООН рассказали, почему США создают "трудности" в работе
Минбезопасности США предупредило о риске гражданской войны
Украинцы потеряли свой спутник, запущенный Илоном Маском
По данным CNN, Харьков уже в России
Рейтинг Байдена снова рухнул
Инфекционист Поздняков: "омикрон" превращается в ОРВИ, но по-прежнему опасен
Последние материалы
Россия перебазирует истребители Су-35 в Белоруссию
В постпредстве РФ ООН рассказали, почему США создают "трудности" в работе
Минбезопасности США предупредило о риске гражданской войны
Украинцы потеряли свой спутник, запущенный Илоном Маском
По данным CNN, Харьков уже в России
Рейтинг Байдена снова рухнул
Инфекционист Поздняков: "омикрон" превращается в ОРВИ, но по-прежнему опасен
Бизнесмены пытались разгромить Верховную Раду
Постпредство России в ООН: Украина "наводнена" оружием и "советниками" США
Симптомы аллергии могут указывать на рак. Как отличить, рассказал онколог
Популярное
Мир. Новости мира
Генерал Павлюк назвал "дату вторжения" России на Украину

Командующий Операцией объединённых сил Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал конкретную дату "нападения" России на украинские земли.

Генерал Павлюк назвал "дату вторжения" России на Украину
Генерал Куликов: Лояльные РФ страны мира могут образовать блок похлеще НАТО
Политика. Новости и аналитика
Генерал Куликов: Лояльные РФ страны мира могут образовать блок похлеще НАТО
Регуляторы
Экономисты предложили выплатить каждому россиянину по 130 тысяч рублей
Здоровье
Химиотерапевт Базылев: усталость и апатия по утрам могут указывать на рак
Любовь Степушова Россия с 2014 года готовит США ответ в Никарагуа Любовь Степушова Ирина Шлионская Наш мир — всё-таки "матрица". Но только не цифровая... Ирина Шлионская Вадим Горшенин Памяти Владимира Губарева Вадим Горшенин
Мир. Новости мира
Венесуэла поможет России в военном конфликте с США
Мир. Новости мира
НАТО разыгрывает спектакль, а в России ему верят
Молодой жене Градского приходилось распродавать вещи через "Авито"
Шоу-бизнес
Молодой жене Градского приходилось распродавать вещи через "Авито"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников