Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси работает в конгрессе с 1987 года. Она "пережила" семь президентов:
И на достигнутом демократ останавливаться не собирается.
Ветеран-политик объявила, что будет участвовать в выборах в конгресс в этом году и очень надеется быть переизбранной:
"Я баллотируюсь на переизбрание в конгресс и с уважением прошу вашей поддержки, — сказала Пелоси, добавив, что для неё будет "большой честью” остаться на посту.
На момент выборов Нэнси Пелоси "стукнет" 82 года. К слову, ещё в 2018 году она обещала, что уйдёт, как только закончится срок полномочий. Но передумала.
Хотя объявление о её переизбрании получило поддержку сторонников, консерваторы воспользовались возможностью указать на её преклонный возраст.
"Пелоси работает в конгрессе с тех пор, как мне исполнилось 3 года”, — заметила Дженна Эллис, бывший старший советник 45-го президента Дональда Трампа.
43-летний комментатор-республиканец Дана Лоеш рассказала, что она была в 4-м классе, когда Пелоси была впервые избрана.
"Конечно, Нэнси Пелоси снова баллотируется. Ей всего 81 год, это как 20 в вампирские годы", — пишет в Twitter пользователь Amy Tarkanian.
"Я хотел бы, чтобы обе партии выдвигали кандидатов в президенты и на руководящие должности кандидатов до 50. С обеих сторон старые туши лежат наполовину с деменцией, и в них нет ничего от технологий и молодости" — @NavyTomP.
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