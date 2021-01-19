Клинтон и Пелоси: штурмовать Капитолий Трампу приказал Путин

Хиллари Клинтон и Нэнси Пелоси призвали к расследованию роли российского президента в беспорядках в Капитолии. Они обе считают, что Путин, возможно, лично отдал приказ о штурме.

Спикер Палаты представителей встретился с несостоявшимся кандидатом в президенты 2016 года для совместного интервью, где они обсуждали "борьбу с хаосом в Вашингтоне в начале этого месяца".

В какой-то момент во время разговора Клинтон утверждала, что у президента Дональда Трампа "есть другие планы", хотя поспешила добавить, что "я не думаю, что мы всё знаем о том, кто дёргает за ниточки".

"Я хотела бы посмотреть его телефонные записи, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным в тот день, когда повстанцы вторглись в наш Капитолий", — сказала Клинтон.

И поинтересовалась у Пелоси:

"Как вы думаете, нам нужно создать спецкомиссию, чтобы определить связи Трампа с Путиным, чтобы мы могли исправить ущерб нашей национальной безопасности и предотвратить марионетку от занятия президентского поста когда-либо снова?".

Пелоси ответила утвердительно, сказав, что, когда речь заходит о Трампе, "все дороги ведут к Путину."