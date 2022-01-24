Климов: США "подливают масла в огонь гражданской войны" у границ РФ

США, предоставляя оружие Украине, "подливают масла в огонь гражданской войны", которая развернулась у российских границ. Такое мнение выразил руководитель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

По его словам, американцы выступают против РФ, поддерживая Киев, передаёт РИА Новости.

"Такого рода "помощь" более похожа на подливание масла в огонь восьмилетней гражданской войны у границ России с явными антироссийскими целями", — сказал политик.

Он также подчеркнул: до 2014 года Штаты "помогли" с помощью трёх миллиардов долларов преобразовать Украину в "анти-Россию".

Ранее в издании Reuters появился материал о том, что США разрешили странам Балтии отправлять оружие американского производства Киеву. Как пояснили источники агентства, "одобрение" позволит Эстонии передавать Украине противотанковые ракеты Javelin, а Литве будет разрешено поставлять ракеты Stinger.

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