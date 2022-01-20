Госдеп разрешил странам Балтии отправлять оружие производства США Украине

Госдеп США официально дал добро Литве, Латвии и Эстонии на отправку ракет и другого оружия американского производства на Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "три источника, знакомые с этим решением". По данным ИА, поводом для принятия чиновниками решения стало "предсказание президента Байдена о том, что Россия двинется на Украину".

"В соответствии с правилами экспортного контроля страны должны получить одобрение Государственного департамента, прежде чем передавать любое оружие, полученное ими из Соединённых Штатов, третьим сторонам, — уточнили источники информагентства. — Теперь, когда такое одобрение есть, соглашения о передаче третьим сторонам позволят Эстонии передавать противотанковые ракеты Javelin Украине, а Литве будет разрешено отправлять ракеты Stinger".

Напомним, что несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии не только планов, но и желания "нападать на Украину", истерия в западных СМИ продолжает нагнетаться.

К слову, это "достало" уже даже политиков на Украине:

Соратник Зеленского обвинил западные СМИ в распространении вредных слухов

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