Госдеп США: гражданам не надо рассчитывать на правительственные рейсы из Украины

В Госдепе США заявил, что пока не планировали эвакуацию семей сотрудников американского посольства на Украине. Также в ведомстве добавили, что гражданам не следует рассчитывать на правительственные рейсы, а пользоваться коммерческими, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Госдепа отметили, что в настоящий момент в ведомстве проходит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью. При этом каких-то конкретных официальных анонсов в Госдепартаменте Штатов делать пока не готовы.

Ранее в СМИ появилась информация, что семьи сотрудников посольства США на Украине получили приказ начать эвакуацию уже в понедельник. Также сообщалось, что уже на следующей неделе ведомство рекомендует американцам покидать Украину коммерческими рейсами.

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