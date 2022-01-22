Постпред США в ООН рассказала, в каком случае Штаты пойдут войной на Россию

Помимо экономических санкций, в случае "вторжения" России на Украину, американская сторона может применить военные контрмеры, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Постпред подчеркнула, что власти США не исключают такого развития событий.

"Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа", — заявила Томас-Гринфилд в эфире молдавского телеканала Jurnal TV.

Кроме того, она уточнила, что американская сторона давно сотрудничает с Киевом и помогает финансово.

"Мы предоставили им почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку их военных. Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена на Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и мы продолжим предоставлять снаряжение украинцам", — резюмировала постпред.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в Белом доме подтвердили разработку плана эвакуации американцев из Киева в случае военного конфликта. А накануне обвинил Россию в вывозе своих дипломатов с территории Незалежной. По информации МИД РФ, посольство в столице Украины работает в штатном режиме.

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