EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Постпред США в ООН рассказала, в каком случае Штаты пойдут войной на Россию

Мир

Помимо экономических санкций, в случае "вторжения" России на Украину, американская сторона может применить военные контрмеры, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Постпред США в ООН рассказала, в каком случае Штаты пойдут войной на Россию

Постпред подчеркнула, что власти США не исключают такого развития событий.

"Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа", — заявила Томас-Гринфилд в эфире молдавского телеканала Jurnal TV.

Кроме того, она уточнила, что американская сторона давно сотрудничает с Киевом и помогает финансово.

"Мы предоставили им почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку их военных. Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена на Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и мы продолжим предоставлять снаряжение украинцам", — резюмировала постпред.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в Белом доме подтвердили разработку плана эвакуации американцев из Киева в случае военного конфликта. А накануне обвинил Россию в вывозе своих дипломатов с территории Незалежной. По информации МИД РФ, посольство в столице Украины работает в штатном режиме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы оон сша россия украина
Новости
Пушков предложил наказать Молдавию за антироссийские высказывания Санду
Постпред США в ООН рассказала, в каком случае Штаты пойдут войной на Россию
Врач Гончаров рассказал о синдроме внезапной смерти от омикрон-штамма COVID-19
Эксперт Седов рассказал, как защитить электронную карту от мошенников
Симоньян ужаснула иллюстрация к новости об анальном мазке на COVID-19
Симоньян высмеяла министра Британии за слова о монголах и татарах
Буйнов оказался на операционном столе: "Перелом лучевой кости со смещением"
Ученые выяснили, чем грозит для мужского здоровья отказ от вакцинации
Дети определили неизлечимо больного Куравлёва в хоспис
Посольство России "успокоило" эстонского генерала песней "Ойся, ты, ойся"
Последние материалы
Постпред США в ООН рассказала, в каком случае Штаты пойдут войной на Россию
Врач Гончаров рассказал о синдроме внезапной смерти от омикрон-штамма COVID-19
Как отличить коронавирус от простуды
Как мошенники воруют личные данные со смартфонов?
Эксперт Седов рассказал, как защитить электронную карту от мошенников
Об экономии, "подушке" и важных тратах: лайфхаки от экономиста
Симоньян ужаснула иллюстрация к новости об анальном мазке на COVID-19
Симоньян высмеяла министра Британии за слова о монголах и татарах
Буйнов оказался на операционном столе: "Перелом лучевой кости со смещением"
Ученые выяснили, чем грозит для мужского здоровья отказ от вакцинации
Популярное
Мир. Новости мира
Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал очередное "медицинское открытие":

Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
Мир. Новости мира
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
Мир. Новости мира
Политолог: силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Политика. Новости и аналитика
Захарова задала три вопроса главе МИД Британии Лиз Трасс
Ирина Шлионская Кого в Советском Союзе высылали за 101-й километр? Ирина Шлионская Любовь Степушова Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов
Шоу-бизнес
Молодой супруг Кудрявцевой обидел жену шуткой о её возрасте
Мир. Новости мира
В ФРГ объяснили срочность запуска "Северного потока-2"
Политолог Баширов объяснил, как изменится ситуация после признания ДНР и ЛНР
Политика. Новости и аналитика
Политолог Баширов объяснил, как изменится ситуация после признания ДНР и ЛНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников