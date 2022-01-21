Белый дом США подтвердил разработку плана эвакуации американцев из Киева

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки подтвердила, что американские власти планируют эвакуировать американцев из Киева в случае эскалации ситуации на Украине.

По словам Псаки, власти занимаются чрезвычайным планированием, что является обычной практикой в случае обострения ситуации в сфере безопасности в любой стране мира.

Ранее Вашингтон уже рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за слухов о "нападении" России. При этом Кремль неоднократно опровергал приписываемые РФ агрессивные намерения.

Псаки не ответила, сколько граждан США сейчас находится на территории Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США допускают возможность эвакуации членов семей американских дипломатов из Киева на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

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