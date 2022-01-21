Bloomberg: США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из Киева

США допускают возможность эвакуации членов семей американских дипломатов из Киева на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники в Вашингтоне.

По данным издания, в случае эскалации конфликта на Украине США рассматривают возможность вернуть семьи американских дипломатов домой. Что касается остальных сотрудников диппредставительства, то они смогут вернуться в США на добровольной основе.

Bloomberg пишет, что уже в ближайшие дни США могут объявить об эвакуации, однако решение пока не принято.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Украина по-прежнему не хочет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, которые предусматривают налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и закрепление в Конституции особого статуса Донбасса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.