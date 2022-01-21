EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Bloomberg: США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из Киева

Мир

США допускают возможность эвакуации членов семей американских дипломатов из Киева на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники в Вашингтоне.

Bloomberg: США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из Киева

По данным издания, в случае эскалации конфликта на Украине США рассматривают возможность вернуть семьи американских дипломатов домой. Что касается остальных сотрудников диппредставительства, то они смогут вернуться в США на добровольной основе.

Bloomberg пишет, что уже в ближайшие дни США могут объявить об эвакуации, однако решение пока не принято.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Украина по-прежнему не хочет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, которые предусматривают налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и закрепление в Конституции особого статуса Донбасса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина владимир путин
Новости
Депутат Свищёв ответил фанатам "Спартака" на идею бойкота матчей из-за Fan ID
20 уголовных дел возбуждено по факту пыток в саратовской тюремной больнице
Сатановский объяснил, почему "рванул" именно Казахстан
На горном курорте "Роза Хутор" в Сочи откроется выставка ледяных скульптур
В Госдуме заявили о потере сотен миллиардов "народных денег" за полтора месяца
В здании Центробанка проходит проверка после сообщения о минировании
Bloomberg: США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из Киева
Оперштаб: ситуация с COVID-19 улучшилась в 29 регионах РФ
Трамп о ситуации вокруг Украины: при мне такого бы никогда не случилось
Мэр Харькова ответил Зеленскому на заявление об оккупации города
Последние материалы
Депутат Свищёв ответил фанатам "Спартака" на идею бойкота матчей из-за Fan ID
20 уголовных дел возбуждено по факту пыток в саратовской тюремной больнице
Как правильно ухаживать за кожей после 40 лет
Сатановский объяснил, почему "рванул" именно Казахстан
На горном курорте "Роза Хутор" в Сочи откроется выставка ледяных скульптур
В Госдуме заявили о потере сотен миллиардов "народных денег" за полтора месяца
Онлайн-микрозаймы: как занять средства безопасно и просто
В здании Центробанка проходит проверка после сообщения о минировании
Bloomberg: США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из Киева
Кого в Советском Союзе высылали за 101-й километр?
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США

Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.

Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США
Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса
Мир. Новости мира
Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса
Мир. Новости мира
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
МВД Алма-Аты: задержаны подозреваемые в раздаче оружия во время беспорядков
Ирина Шлионская Кого в Советском Союзе высылали за 101-й километр? Ирина Шлионская Любовь Степушова Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Умный ход Токаева: как политику помог культ личности Назарбаева
Мир. Новости мира
Политолог: силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
Мир. Новости мира
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников