США допускают возможность эвакуации членов семей американских дипломатов из Киева на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники в Вашингтоне.
По данным издания, в случае эскалации конфликта на Украине США рассматривают возможность вернуть семьи американских дипломатов домой. Что касается остальных сотрудников диппредставительства, то они смогут вернуться в США на добровольной основе.
Bloomberg пишет, что уже в ближайшие дни США могут объявить об эвакуации, однако решение пока не принято.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Украина по-прежнему не хочет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, которые предусматривают налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и закрепление в Конституции особого статуса Донбасса.
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