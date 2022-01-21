Путин заявил об отказе Киева выполнять Минские соглашения

Президент России Владимир Путин сказал в беседе с президентом Финляндии Саули Ниинистё, что Украина по-прежнему не хочет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили перспективы урегулирования ситуации на Украине и подтвердили важность выполнения минских договорённостей, которые являются безальтернативной основой для разрешения внутриукраинского кризиса.

По словам Путина, власти Украины по-прежнему не хотят выполнять обязательства по минским соглашениям, которые предусматривают налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и закрепление в Конституции особого статуса Донбасса.

Также Путин и Ниинистё поздравили друг друга с 30-летием со дня подписания Договора между Россией и Финляндией об основах отношений, что в своё время ознаменовало новый этап в сотрудничестве между двумя странами.

Ранее президент Финляндии призвал Запад не провоцировать и не игнорировать Россию.

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