Украинская разведка доложила о переброске танков РФ в Донбасс

Главное разведывательное управление Минобороны Украины утверждает, что Россия перебросила танки на территории Донбасса, которые находятся вне контроля Киева.

Данное заявление с обвинением в адрес РФ размещено на странице ведомства.

По данным ГУР МО (разведка Украины), с начала 2022 года в Донбасс из России перебросили несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок. На Украине утверждают, что к границам стягивают вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов, а также несколько тысяч тонн горючего.

По версии Киева, на территории РФ идёт интенсивный набор военнослужащих для участия в боевых действиях.

Ранее В НАТО предупредили Россию о "высокой цене" за вторжение на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все тридцать членов Североатлантического альянса отплатят России за агрессию против Украины. Члены НАТО, по слова Столтенберга, поучили инструкции, как действовать в случае военной угрозы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.