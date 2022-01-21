В ДНР заявили о подготовке ВСУ к активным боевым действиям

Украинские военные ведут подготовку к активным боевым действиям в Донбассе, заявили в Народной милиции ДНР.

"Командование... фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе", — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства со ссылкой наразведданные, на находящуюся под контролем Украины железнодорожную станцию в Красноармейске прибыли шесть реактивных систем залпового огня "Смерч" и две РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами.

Также установлено, что на базе 25-й бригады ВСУ неподалёку от села Анадоль ведётся усиленная подготовка подразделений радиационной, химической и биозащиты, что указывает на возможность провокаций с применением химвеществ.

Кроме того, в Донбасс прибыли подразделения "Правого сектора", снайперы 74-го разведбатальона и спецподразделения СБУ "Альфа".

"По всей линии соприкосновения фиксируется усиление разведывательной деятельности противника с применением БПЛА», - отметил представитель Народной милиции.

Он сообщил также об активизации поставок ВСУ боеприпасов, в том числе 2000 противотанковых гранатометов NLAW.

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