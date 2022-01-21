В Раде заявили о проваленном президентстве Зеленского

В украинском парламенте растут и крепнут антипрезидентские настроения. Ряд парламентариев уверены: Владимир Зеленский привёл страну "на грань национальной катастрофы", и путь спасения на сегодня один — отставка главы государства, который не справился со взятыми на себя обязательствами, главным из которых было принести в Незалежную мир.

Фракция партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" опубликовала открытое заявление, в котором говорится, что

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Нардепы обвиняют президента в том, что простые украинцы живут "в страхе перед войной" и "ждут от власти конкретных действий по её предотвращению и реальной помощи", но президенту "не до них", потому что он, как и его предшественник, озабочен "обеспечением прибылей и роскошной жизни для своего окружения, друзей и партнёров", из которых он делает новых олигархов.

"Доверие международных партнёров к украинской власти сведено к нулю, а доведённая до кризиса и нищеты страна оказалась на пороге войны", — говорится в документе.

По мнению депутатов "Оппозиционной платформы — За жизнь", спасёт Украину только "полная перезагрузка власти".

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