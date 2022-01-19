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Автор Валентина Севрюгина

Зеленский попросил украинцев не паниковать и не скупать гречку

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский записал обращение к нации. Ролик был опубликован на официальном сайте президента Украины.

Зеленский попросил украинцев не паниковать и не скупать гречку

Видеообращение к гражданам инициировано многочисленными новостями об угрозах со стороны России. Зеленский подчеркнул, что информационное пространство заполнено сообщениями о возможном конфликте с Москвой, но ранее существующие "риски" не стали больше. В связи с этим он призвал жителей Украины успокоиться и не верить всему, что говорят.

"Война идёт уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички", — сказал глава государства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что в стране рассчитывают на согласование США и Евросоюза пакета санкций в отношении России. По его мнению, ограничительные меры могут поспособствовать сдерживанию агрессии со стороны Москвы. 

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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