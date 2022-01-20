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Автор Юлия Миленина

Захарова: Украина из-за прозападного курса оказалась "у разбитого корыта"

Мир

Из-за прозападного курса Украина осталась у "разбитого корыта", ведь ЕС не относится к ней как к равноправному партнёру, а для Запада она необходима лишь в качестве военного плацдарма против РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова: Украина из-за прозападного курса оказалась "у разбитого корыта"

Она напомнила: недавно глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что вступление Украины в ЕС пока не рассматривается. По мнению Захаровой, Евросоюз не собирается развивать с Киевом долгосрочные партнёрские отношения.

Официальный представитель МИД также отметила, что ранее Украина была богатым и развитым государством, но новый курс Киева "разрушил" промышленные, научно-инновационные связи с РФ и другими странами. 

"В итоге Украина оказалась у разбитого корыта, перед закрытыми дверьми на пороге, может, даже на задворках ЕС. С тем колоссальным объёмом проблем, которые накопились в этой стране, никто не хочет иметь дело. Украина находится на обочине набирающих обороты процессов евразийской интеграции", — сказала Захарова во время брифинга, трансляцию которого вёл телеканал "Россия 24".

Украинские политики "сами себя загнали" в такое положение, заключила дипломат.

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Темы украина евросоюз жозеп боррель мария захарова
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