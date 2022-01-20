Ермак: Украина готовится к любому развитию событий, с нами США и Европа

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что власти страны делают всё возможное, чтобы сохранять готовность к любому варианту развития событий.

Он призвал "держать голову холодной", чтобы минимизировать риски для населения, передаёт "Интерфакс-Украина".

"Паника ещё никому не была хорошим другом. Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию, добиваться того, что отвечает нашим интересам", — сказал Ермак.

Политик также добавил, что лидеры ряда европейских стран и США поддерживают Украину и готовы помочь стране в случае угрозы со стороны России. Оценивая встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с украинским президентом Владимиром Зеленским, Ермак заявил, что все вопросы, касающиеся Украины, больше не будут решаться без учёта её мнения.

"Это касается и наших перспектив участия в НАТО и общеевропейской безопасности", — заключил политик.

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