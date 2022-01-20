В Молдавии объявлено чрезвычайное положение

Правительство Молдавии объявило новое 60-дневное чрезвычайное положение после предупреждения российского "Газпрома" о том, что поставки газа в страну могут быть приостановлены из-за неоплаченных счетов.

Премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила об этом на заседании кабинета министров в среду, заявив:

“Решение одобрено. Теперь это должно быть подтверждено парламентом. После этого чрезвычайная комиссия примет все меры для обеспечения бесперебойного доступа потребителей к газу”.

Гаврилица пояснила, что "Газпром" направил правительству Молдавии официальное уведомление о том, что в случае неоплаты непогашенных долгов перед компанией в январе поставки газа в страну прекратятся.

Вице-премьер Андрей Спину заявил, что Кишинёв будет просить о поэтапном погашении своих долгов.

“Государственная энергетическая компания "Молдовагаз" выплатит” Газпрому "аванс в размере $38 млн до 20 января, - сказал Спину. - В январе остается ещё $25 млн, и «Молдовагаз "просил отсрочить этот платеж, но не смог договориться с "Газпромом", который не захотел помогать своей дочерней компании".

Чиновник добавил, что "Молдовагаз" рассчитывает на получение кредита для погашения этого долга.

Вадим Чебан, глава "Молдовагаза", ранее объявил, что компания не сможет расплатиться с "Газпромом" в январе, заявив, что тарифы не соответствуют росту стоимости газа и что компания находится в таком финансовом положении, что не может получить кредит в банках.

Напомним, в октябре Молдавия уже объявляла чрезвычайное положение для борьбы с энергетическим кризисом, после чего "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт, договорившись о ежемесячных платежах.

Кишинёв был вынужден запросить продление ноябрьского платежа, когда "Газпром" также пригрозил прекратить поставки, но "Молдовагаз" в конечном итоге смог оплатить счет на $75 млн.

В своем выступлении в среду Спину настаивал на том, что эта ситуация больше не повторится, как только нынешний кризис будет разрешен.

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