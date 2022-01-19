"Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдавию

"Газпром" сделал предупреждение Молдавии о прекращении поставок газа в республику, если "Молдовагаз" не произведёт оплату до 20 января.

"Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января. "Молдовагаз" не успел собрать деньги, поэтому сегодня будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям", — передаёт РИА Новости слова премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы.

Ранее руководитель "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания вновь будет просить акционеров, в том числе "Газпром", об отсрочке платежей за газ или предоставлении кредита.

У "Молдовагаза" уже возникали проблемы с оплатой поставок голубого топлива, в результате чего у молдавской компании образовалась большая задолженность перед "Газпромом". Долг помогло погасить правительство Молдавии. Однако позже Гаврилица заявила, что власти больше не будут оказывать финансовую поддержку: если появятся новые долги, компания вынуждена будет справляться самостоятельно.

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