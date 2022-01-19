Рябков назвал критической ситуацию в области европейской безопасности

Ситуация с безопасностью в Европе стала критической в результате действий Соединённых Штатов и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию", — цитирует ТАСС заявление замминистра на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Рябков призвал Вашингтон заняться "конкретными делами" и воздействовать на Киев с целью выполнения им Минских соглашений.

Замминистра сообщил также, что РФ не намерена менять расположение войск на своей территории из-за требований США отвести их от украинской границы.

"Будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся", — заявил Рябков.

Он отметил, что Москва ещё не получила от США и НАТО письменного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности и не намерена ждать его бесконечно.

"Хотелось бы надеяться, что это произойдет в ближайшее время… мы не готовы бесконечно ждать", — подчеркнул замглавы МИД.

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